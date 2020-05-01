Кличко заявил, что задолженность за коммуналку в Киеве составляет почти 6 млрд гривен

Кличко заявил, что задолженность за коммуналку в Киеве составляет почти 6 млрд гривен

Мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшней онлайн пресс-конференции заявил, что общая задолженность за коммунальные услуги в столице составляет почти 6 млрд гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это – очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца”, – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что, прежде всего, деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на зарплату десятков тысяч тепловиков.

Виталий Кличко также напомнил, что оплатить все коммунальные услуги киевляне могут онлайн через “Центр коммунального сервиса”.

“Также создана страница в Facebook, где в личных сообщениях можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Консультации оказывают и на “горячей линии” “Центра коммунального сервиса”. Дополнительно открыли 10 стационарных номеров телефонов – соответственно в каждом районе города”, – рассказал Виталий Кличко.

Ранее KV сообщала, что на фоне введенных карантинных мер по борьбе с пандемией COVID-19, оплата жителями Киева коммунальных услуг резко упала. Так, оплата отопления и теплой воды сократилась на 15%, а водоснабжения – на 25%. 

Фото: glavcom.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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