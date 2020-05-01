Столичное КП “Фармация” закупило 50 тысяч масок у “Эпицентра” нардепа Гереги (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале апреля столичное КП “Фармация” закупило 50 тысяч защитных медицинских масок у сети “Эпицентр”, принадлежащей народному депутату Верховной Рады (депутатская группа “За будущее”) Александру Гереге (на фото) и его жене Галине (была секретарем Киевсовета в 2011-2014 годах). На днях в СМИ разгорелся скандал в связи с тем, что нардеп Герега направил письмо Кличко на депутатском бланке с предложением закупать средства противоэпидемической защиты в его компании “Эпицентр”. Тем самым он нарушил закон, запрещающий нардепам совмещать бизнес и работу в Верховной Раде. В свою очередь, Кличко уверяет, что КП “Фармация” закупило маски не за бюджетные средства, а за средства предприятия.
О сделке между КП "Фармация" и "Эпицентром"
“Я поднял информацию: такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля. И мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. До этого подобных писем от депутата
По его словам, в целом город закупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за рубежа.
“Но, подчеркну, все средства защиты приобретали не за бюджетные деньги. А за средства благотворителей и предприятия “Фармация”, – отметил Виталий Кличко.
Вчера, 29 апреля,
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Киеву средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи. ВОЗ передала столице, в частности, хирургические маски, респираторы, халаты, штаны и прочее. Столичная власть распределила гумпомощь между 34 медицинскими учреждениями Киева.
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