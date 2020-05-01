Столичное КП “Фармация” закупило 50 тысяч масок у “Эпицентра” нардепа Гереги (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале апреля столичное КП “Фармация” закупило 50 тысяч защитных медицинских масок у сети “Эпицентр”, принадлежащей народному депутату Верховной Рады (депутатская группа “За будущее”) Александру Гереге (на фото) и его жене Галине (была секретарем Киевсовета в 2011-2014 годах). На днях в СМИ разгорелся скандал в связи с тем, что нардеп Герега направил письмо Кличко на депутатском бланке с предложением закупать средства противоэпидемической защиты в его компании “Эпицентр”. Тем самым он нарушил закон, запрещающий нардепам совмещать бизнес и работу в Верховной Раде. В свою очередь, Кличко уверяет, что КП “Фармация” закупило маски не за бюджетные средства, а за средства предприятия.

О сделке между КП "Фармация" и "Эпицентром" KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Я поднял информацию: такое письмо нардепа зарегистрировано в канцелярии КГГА 28 апреля. И мы должны его рассмотреть в установленном законом порядке и в соответствии с действующим законодательством. До этого подобных писем от депутата Александра Гереги в КГГА не поступало. Отмечу, что в начале ограничительных мер, когда был острый дефицит средств защиты, “Эпицентр” в рамках благотворительности предоставил городу 100 тыс. масок. И мы об этом говорили на брифингах. Также 1 апреля КП “Фармация” закупало 50 тыс. масок в “Эпицентре” – до того, как поступили маски, заказанные городом. Маски у “Эпицентра” были приобретены КП “Фармация” не за бюджетные средства, а за счет предприятия. Для распространения в сети коммунальных аптек”, – сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в целом город закупал маски как у украинских производителей, так и у поставщиков из-за рубежа.

“Но, подчеркну, все средства защиты приобретали не за бюджетные деньги. А за средства благотворителей и предприятия “Фармация”, – отметил Виталий Кличко.

Вчера, 29 апреля, KV сообщала, что нардеп Александр Герега предложил мэру Киева Виталию Кличко и ряду нардепов покупать защитные медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К" (51.3% принадлежит Александру Гереге и 47,97% его жене Галине). Примечательно, что письмо Гереги к Кличко было напечатано на депутатском бланке. При этом по закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом. Помощница Гереги Ольга Григорьева сообщила журналистам, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, оно было ошибкой другой помощницы, и сейчас нардеп с этим разбирается.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Киеву средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи. ВОЗ передала столице, в частности, хирургические маски, респираторы, халаты, штаны и прочее. Столичная власть распределила гумпомощь между 34 медицинскими учреждениями Киева .