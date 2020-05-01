Ferrexpo оказала помощь детской больнице Полтавы

Вчера, 29 апреля 2020 года, ФК "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета". Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Мы передали более 40 наименований медицинских товаров, среди которых – средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты, очки, щитки и др), а также необходимые каждый день расходные материалы (капельницы, системы переливания крови и др). Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями Полтавы и поэтапно закрываем оперативные потребности и целевые запросы", - отметили в компании.



По словам Елены Ананевич, заведующей отделением раннего детства КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета", сейчас в Украине все медицинские работники нуждаются в помощи, чтоб продолжать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. "Мы очень признательны компании Ferrexpo за полученные товары медицинского назначения, которые помогут нам работать, а пациентам - выздоравливать", - добавила она.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

