Ровенская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Ровенская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Сегодня в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС был подключен к энергосети после кратковременного отключения. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как сообщается, отключение произошло 29 апреля в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты по потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицированная уровнем "вне шкалы".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находился в пределах действующих норм. Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной через балансовое ограничения.

"За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт. Действует балансовое ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

РАЭС эксплуатирует четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.



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