В Китае построят новые мощности по выпуску проката

Китайская металлургическая компания Fujian Dadonghai Steel утвердила проект строительства нового предприятия по выпуску высококачественного горячекатаного проката, которое должно заменить выводимые из эксплуатации устаревшие мощности.



В настоящее время завод Fujian Dadonghai Steel оснащен двумя доменными печами объемом по 450 куб. м, одним 45-тонным и двумя 50-тонными конвертерами. Это позволяет производить до 1,1 млн т чугуна и 2,2 млн т стали в год.



В рамках нового проекта компания построит три доменные печи объемом 1200-1260 куб. м и 130-тонный конвертер. Это позволит довести объем выплавки стали до 3,66 млн т в год.



Чтобы получить разрешение на увеличение производственных мощностей, Fujian Dadonghai Steel приобрела квоты на выпуск 4,13 млн т чугуна и 1,53 млн т стали у компаний, которые закрывают свои старые доменные печи и конвертеры, но не создают вместо них новых.

