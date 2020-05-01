“Киевтеплоэнерго” пытается собрать деньги за несуществующий счетчик с жителей дома на улице Ужвий

КП “Киевтеплоэнерго“ насчитало жителям дома по ул. Ужвий, 8-А в Подольском районе столицы плату за обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения. При этом такого счетчика в доме нет.

Об этом идет речь в материале KV Маски по 3 гривны. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (20-26 апреля 2020 года).

Депутат Киевсовета Юрий Дидовец (фракция “Батькивщина”) обратился в КП “Киевтеплоэнерго“ за разъяснением причин начисления взноса за обслуживание общедомового счетчика горячей воды в доме по ул. Ужвий, 8-А в Подольском районе Киева , в котором этого счетчика нет.

“За I квартал 2020 года жителям по каждому лицевому счету было начислено обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения в сумме 19,48 гривен”, – говорится в обращении депутата.

Исходя из изложенного Дидовец попросил коммунальное предприятие сделать перерасчет для жителей этого дома.