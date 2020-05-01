“Киевтеплоэнерго” пытается собрать деньги за несуществующий счетчик с жителей дома на улице Ужвий

&ldquo;Киевтеплоэнерго&rdquo; пытается собрать деньги за несуществующий счетчик с жителей дома на улице Ужвий

КП “Киевтеплоэнерго“ насчитало жителям дома по ул. Ужвий, 8-А в Подольском районе столицы плату за обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения. При этом такого счетчика в доме нет.

Об этом идет речь в материале KV Маски по 3 гривны. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (20-26 апреля 2020 года).

Депутат Киевсовета Юрий Дидовец (фракция “Батькивщина”) обратился в КП “Киевтеплоэнерго“ за разъяснением причин начисления взноса за обслуживание общедомового счетчика горячей воды в доме по ул. Ужвий, 8-А в Подольском районе Киева, в котором этого счетчика нет. 

“За I квартал 2020 года жителям по каждому лицевому счету было начислено обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения в сумме 19,48 гривен”, – говорится в обращении депутата.

Исходя из изложенного Дидовец попросил коммунальное предприятие сделать перерасчет для жителей этого дома.

Фото: ТСН


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
Вслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчанВслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчан
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице КременчугаБелановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
В НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 кварталеВ НБУ рассказали, какие подозрительные операции клиентов банки обнаружили в 1 квартале
В Приватбанке опровергли информацию о «сливе» данных клиентов Telegram-ботамВ Приватбанке опровергли информацию о «сливе» данных клиентов Telegram-ботам
Блок рекламы


Похожие новости
Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионовСчета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 миллионов
В Хмельницком продавец-консультант подглядывал пин-коды к картам покупателей и снимал с них деньгиВ Хмельницком продавец-консультант подглядывал пин-коды к картам покупателей и снимал с них деньги
На Белоцерковщине фермер вспахал без ведома владельцев 25 гектаров земли, принадлежавших ветеранам АТО (видео)
“Киевтеплоэнерго” требует дополнительные 200 млн гривен из столичного бюджета“Киевтеплоэнерго” требует дополнительные 200 млн гривен из столичного бюджета
“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина“Киевтеплоэнерго” запретили отключать горячую воду во время карантина
“Киевтеплоэнерго” доказывает, что в межотопительный период гидравлические испытания на теплосети возле Ocean Plaza проводились“Киевтеплоэнерго” доказывает, что в межотопительный период гидравлические испытания на теплосети возле Ocean Plaza проводились
У скандального дома кумы экс-президента Порошенко на Подоле отобрали право на начало стройработУ скандального дома кумы экс-президента Порошенко на Подоле отобрали право на начало стройработ
В Киеве запретили строительство "дома Билозир" на ПодолеВ Киеве запретили строительство "дома Билозир" на Подоле
В “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из домаВ “Киевоблгазе” рассказали, как оплатить за газ и передать показания, не выходя из дома
Прокуратура Киевщины пытается вернуть государству земли водного фонда на 100 млн гривенПрокуратура Киевщины пытается вернуть государству земли водного фонда на 100 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости