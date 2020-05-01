“Киевтеплоэнерго” пытается собрать деньги за несуществующий счетчик с жителей дома на улице Ужвий
КП “Киевтеплоэнерго“ насчитало жителям дома по ул. Ужвий, 8-А в Подольском районе столицы плату за обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения. При этом такого счетчика в доме нет.
Об этом идет речь в материале
Депутат Киевсовета Юрий Дидовец (фракция “Батькивщина”)
“За I квартал 2020 года жителям по каждому лицевому счету было начислено обслуживание общедомового счетчика горячего водоснабжения в сумме 19,48 гривен”, – говорится в обращении депутата.
Исходя из изложенного Дидовец попросил коммунальное предприятие сделать перерасчет для жителей этого дома.
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