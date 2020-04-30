На доплаты медикам из столичного бюджета выделили 900 млн гривен
За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих специализированную и высокоспециализированную помощь, получат дополнительные выплаты. Всего из бюджета Киева на доплаты медикам выделено 900 млн гривен.
Об этом
“Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги – в том числе на выплату зарплаты сотрудникам – из Государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, – медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен”, – сказал Виталий Кличко.
По его словам, для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер – 3000, для младшего медицинского персонала – 1000 гривен.
“Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов Таким образом врачи за март получили в среднем от 30 до 50 000 гривен зарплаты, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель”, – отметил мэр столицы.
В сообщении говорится, что работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн гривен.
Напомним, что за последние сутки в Украине было выявлено 540 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 10 406 случаев COVID-19. В частности болезнь подтверждена в 717 детей и 2063 медика. В Украине исследовано уже 111 859 образцов методом ПЦР.
Фото: sky.com