На доплаты медикам из столичного бюджета выделили 900 млн гривен

За апрель медработники коммунальных некоммерческих предприятий столицы, предоставляющих специализированную и высокоспециализированную помощь, получат дополнительные выплаты. Всего из бюджета Киева на доплаты медикам выделено 900 млн гривен.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко.

“Город ищет любые возможности для помощи и поддержки медиков. Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги – в том числе на выплату зарплаты сотрудникам – из Государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, – медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета на доплаты медикам почти 900 млн гривен”, – сказал Виталий Кличко.

По его словам, для врачей сумма начислений составляет 4000 гривен, для медицинских сестер – 3000, для младшего медицинского персонала – 1000 гривен.

“Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов Таким образом врачи за март получили в среднем от 30 до 50 000 гривен зарплаты, медсестры – 25-30 тысяч и младший медицинский персонал – 20-25 тысяч гривен. Такую же зарплату они получат и за апрель”, – отметил мэр столицы.

В сообщении говорится, что работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн гривен.

Напомним, что за последние сутки в Украине было выявлено 540 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 10 406 случаев COVID-19. В частности болезнь подтверждена в 717 детей и 2063 медика. В Украине исследовано уже 111 859 образцов методом ПЦР.

Фото: sky.com