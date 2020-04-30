Банки-банкроты получили 430 миллионов в марте

В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн.

Банки-банкроты получили 430 миллионов в марте
Фото: epravda.com.ua

В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Откуда средства

  • От реализации активов и имущества банков – 380,2 млн грн
  • 47,4 млн грн поступило за счет погашения кредитов
  • 3 млн грн — от аренды имущества.

По объемам поступлений от продажи имущества лидировали:

  • ВТБ Банк – 174,6 млн грн;
  • ВиЭйБи Банк – 71,9 млн грн;
  • Банк Хрещатик – 40,7 млн грн;
  • Дельта Банк – 33,5 млн грн;
  • Фидобанк – 16,7 млн грн;
  • Банк Надра – 11,5 млн грн.

Больше всего средств по кредитам поступило в банк Надра – 18,8 млн грн.

Куда пойдут средства

Средства от поступлений в банки направляются на погашение требований кредиторов.

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