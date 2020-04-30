Банки-банкроты получили 430 миллионов в марте

В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн.

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В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда. Откуда средства