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2020-04-30
Банки-банкроты получили 430 миллионов в марте
В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн.
Фото: epravda.com.ua
В течение марта на счета банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 430,6 млн грн. Об этом говорится в
Откуда средства
- От реализации активов и имущества банков – 380,2 млн грн
- 47,4 млн грн поступило за счет погашения кредитов
- 3 млн грн — от аренды имущества.
По объемам поступлений от продажи имущества лидировали:
- ВТБ Банк – 174,6 млн грн;
- ВиЭйБи Банк – 71,9 млн грн;
- Банк Хрещатик – 40,7 млн грн;
- Дельта Банк – 33,5 млн грн;
- Фидобанк – 16,7 млн грн;
- Банк Надра – 11,5 млн грн.
Больше всего средств по кредитам поступило в банк Надра – 18,8 млн грн.
Куда пойдут средства
Средства от поступлений в банки направляются на погашение требований кредиторов.