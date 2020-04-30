В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт

Закон о финмониторинге обязывает банки идентифицировать владельцев всех prepaid-карт с 1 января 2021 года. Об этом заявили в Нацбанке во время конференц-звонка с журналистами, пишет thepage.ua.

В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт

Способы проверки

Сейчас уже предложено немало упрощенных способов идентификации владельцев таких карт.

«Есть способы очень простые, например клиент может отправить на е-mail финучреждения фото с данными своего паспорта. Но в таком случае банк может оказывать услуги в пределах определенных лимитов», — сообщили в НБУ.

В то же время отметили, что мелкие операции с такими картами не подпадают под действие закона.

Prepaid-карта – банковская карта, для оформления которой не требуется паспорт или ИНН. Она может быть пластиковой или виртуальной, и для ее оформления часто бывает достаточно номера телефона.

Без штрафов

Регулятор также временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований закона, если они пройдут успешно другие проверки. Их будут проверять по новым нормам закона с 2021 года.

Закон о финмониторинге: что изменится и кого ожидают проблемы (видео)

В то же время в НБУ отметили, что банки должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать требованиям.

В НБУ также обещают в течение месяца доработать положение о финмониторинге для небанковских финучреждений. К ним временно не будут применять штрафные санкции.

Предыстория

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.

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