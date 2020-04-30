Рада приняла закон о погашении долгов Энергорынка посредством ОВГЗ

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".



Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2386 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.



Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины.



Согласно пояснительной записке к документу по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн.



При этом 42% задолженности перед ГП "Энергорынок" приходится ГП "Региональные электрические сети", которое поставляет электрическую энергию государственным угледобывающим предприятиям. В свою очередь 42% долга "Энергорынка" приходится на ГП НАЭК "Энергоатом".



Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.



Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.



В итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.



При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

