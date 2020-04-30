ФРС сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора, пишет РБК.

ФРС сохранила базовую ставку
Фото: rbc.ru

Что говорят в ФРС

«Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает риски для экономики в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Прогноз по ставке

ФРС планирует сохранять ставку на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика справилась с последствиями пандемии, сообщил регулятор.

Предыстория

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку. В начале месяца ставку понизили до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, а 16 марта — до 0–0,25%.

Кроме того, ФРС объявила о мерах поддержки экономики в связи с пандемией.

Указывалось, что регулятор увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд.

23 марта ФРС сообщила, что покупки активов на вторичном рынке будут производиться в неограниченном объеме.

3 марта 2020 года Федрезерв США впервые провел экстренное заседание, где сообщил о решении снизить процентную ставку на 0,5 п. п. — до 1-1,25% годовых. Цель — защитить продолжительный экономический рост от рисков, связанных с коронавирусом.

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