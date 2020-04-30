Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон

Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон

Госавиаслужба позволила выполнить авиарейс МАУ из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Об этом hromadske рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак, сообщает БизнесЦензор.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила рейс PS1118 Киев - Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельсинки, и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Блок рекламы


Похожие новости
Британский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в ЛондонеБританский суд отклонил последнюю попытку Коломойского не допустить рассмотрения иска Приватбанка в Лондоне
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям $82 млн компенсации за аннексию КрымаСуд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям $82 млн компенсации за аннексию Крыма
Коломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса ПриватбанкаКоломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка
Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
Суд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБСуд Лондона арестовал особняки Фирташа по иску роSSийского ВТБ
Приватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикцииПриватбанк обжаловал решение лондонского суда по юрисдикции
Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского
Украинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств, - ШимкивУкраинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств, - Шимкив
Последние новости
Подгружаем последние новости