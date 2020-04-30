Реформа для олигархов. Нацкомиссия планирует ввести новый тариф для облэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго — так называемый RAB-тариф. Это затронет бизнесы Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других олигархов. Об этом пишет Liga.net.

Фото: delo.ua

Суть реформы

Регулятор, в частности, одобрил введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированную ставку доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов.

На старую базу активов предлагается ввести 0,1% доходности, на новую – 15%. Для каждого облэнерго эти цифры будут разными.

Для запуска RAB-тарифов необходимо внеси изменения в четыре предыдущих постановления Нацкомиссии.

Когда утвердят новые тарифы

Сегодняшнее решение — не финальная версия стимулирующего тарифа. Далее одобренные проекты решений должны пройти общественное обсуждение, на которое регулятор выделил как минимум месяц. После этого, окончательный вариант постановлений НКРЭКУ снова должна одобрить и утвердить.

Согласно данным сайта Нацкомиссии, общественные обсуждения в 2020 году пока не планируются.