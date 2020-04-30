Ограничения по смене поставщиков тормозят запуск рынка газа для населения, - Коболев

В Нафтогазе надеются, что НКРЭКУ ликвидирует нерыночное монопольное ограничение для частных газосбытов.

Ограничения по смене поставщиков тормозят запуск рынка газа для населения, - Коболев
Фото: Макс Левин

Если бы регулятор – НКРЭКУ – принял решение и разрешил потребителю свободно менять своих поставщиков, тогда потребители, которые не хотели бы покупать топливо у нынешних газосбытов, могли бы выбрать другого поставщика. Таким образом уже начал бы формироваться конкурентный рынок. Об этом рассказал в интервью газете «День» глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Но пока что мы, к сожалению, почти не продаем без посредников газ конечному украинскому потребителю в категории населения, потому что действующий поставщик просто не дает возможности своим клиентам уйти от него, ссылаясь на те или иные долги. Выяснить историю и происхождение этих долгов в основном очень сложно, но процесс смены поставщика они блокируют», – говорит глава Нафтогаза. – Поэтому это ограничение нужно срочно снимать. Этот шаг сделает рынок для населения прозрачным, цивилизованным и конкурентным. А это в свою очередь еще больше будет снижать цены».

В Нафтогазе надеются, что в ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прислушается к предложению и ликвидирует нерыночное и фактические монопольное ограничение для частных газосбытов.

«Если бы регулятор – НКРЭКУ – принял решение и разрешил потребителю свободно менять своих поставщиков, тогда потребители, которые не хотели бы покупать топливо у нынешних газосбытов, могли бы выбрать другого поставщика. Таким образом уже начал бы формироваться конкурентный рынок. Чем больше будет поставщиков, тем большим будет предложение и соответственно меньшей будет и цена для украинского домохозяйства», - уверен глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил наложение на НАК «Нафтогаз» спецобязательств по продаже газа для нужд населения и религиозных организаций до 1 июля 2020 года, для производителей тепловой энергии – до 1 мая 2021 года.

ПСО (Public Service Obligation) — это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, которые налагаются правительством на «Нафтогаз».

Ранее, в рамках обязательств перед МВФ, Украина взяла на себя обязательства полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте с 1 мая 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Блок рекламы


Похожие новости
В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и НафтогазаВ феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза
В Алжире запускают новый сталелитейный комплексВ Алжире запускают новый сталелитейный комплекс
Дубилет запускает фонд ранних инвестицийДубилет запускает фонд ранних инвестиций
Уже в мае США начнут перезапускать экономикуУже в мае США начнут перезапускать экономику
Кабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населенияКабмин перенес переход на рыночные цены на газ для населения
Европа обеспокоена возможностью госрегулирования рынка электроэнергии в УкраинеЕвропа обеспокоена возможностью госрегулирования рынка электроэнергии в Украине
Цена на газ для населения в апреле снизилась на 15%Цена на газ для населения в апреле снизилась на 15%
ФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление НафтогазаФГИУ решил передать 6 ТЭЦ под управление Нафтогаза
Украина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газаУкраина может закачать в свои ПХГ 10 млрд кубов европейского газа
Зеленский анонсировал запуск ипотечных программ для заробитчан (видео)Зеленский анонсировал запуск ипотечных программ для заробитчан (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости