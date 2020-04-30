Норвегия сокращает добычу нефти впервые с 2002 года

Норвегия сокращает добычу нефти впервые с 2002 года

Норвегия, крупнейший производитель нефти в Западной Европе, приняла решение сократить добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, тем самым присоединившись к договоренностям ОПЕК++, сообщают арабские СМИ.

Как заявила в среду, 29 апреля, министр нефти страны Тина Бру, в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

"Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года", - подчеркнула она.

Данное сокращение производства - первое за последние 18 лет. Норвегия - последняя из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти. К этому еще в начале апреля призывали ее и США, и члены ОПЕК.

Как известно, на телеконференции 12 апреля страны ОПЕК+ обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с.

МинПром по материалам Интерфакс

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