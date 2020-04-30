Единый счет для уплаты налогов. В Кабмине рассказали, как это будет работать

Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов, ЕСВ и других платежей, которые контролируются Налоговой службой. Этот счет вводится с 1 января 2021 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

Единый счет для уплаты налогов. В Кабмине рассказали, как это будет работать
Фото: delo.ua

Как будет работать единый счет

  • Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов считается исполненной с момента внесения денежных средств на единый счет.
  • Все платежи (ЕСВ, Пенсионный фонд и т.д.) можно вносить одной суммой.
  • Единый счет будут открывать в Казначействе на имя ГНС.
  • ГНс ежедневно будет формировать реестры налогоплательщиков и направлять их Казначейству. Казначейство на основе полученных реестров будет распределять средства между бюджетами и фондами.
  • Налогоплательщики смогут в электронном кабинете ознакомиться с реестром, который сформировала ГНС по его платежу, и самостоятельно определить направление использования средств, которые он ошибочно или излишне уплатил.

Как перейти на единый счет

Чтобы перейти на единый счет для уплаты налогов, клиент должен уведомить ГНС в электронной форме через электронный кабинет. Нововведения заработают с 1 января 2021 года.

Напомним

  • 16 апреля президент Зеленский подписал закон №559-IX о едином счете для уплаты налогов. Этот закон должен упростить уплату налоговых платежей и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств.
  • Принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом, кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей, единого социального взноса.
  • Все налоги будут уплачиваться через Электронный кабинет налогоплательщика.

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