Единый счет для уплаты налогов. В Кабмине рассказали, как это будет работать

Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов, ЕСВ и других платежей, которые контролируются Налоговой службой. Этот счет вводится с 1 января 2021 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

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Как будет работать единый счет

Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов считается исполненной с момента внесения денежных средств на единый счет.

Все платежи (ЕСВ, Пенсионный фонд и т.д.) можно вносить одной суммой.

Единый счет будут открывать в Казначействе на имя ГНС.

ГНс ежедневно будет формировать реестры налогоплательщиков и направлять их Казначейству. Казначейство на основе полученных реестров будет распределять средства между бюджетами и фондами.

Налогоплательщики смогут в электронном кабинете ознакомиться с реестром, который сформировала ГНС по его платежу, и самостоятельно определить направление использования средств, которые он ошибочно или излишне уплатил.

Как перейти на единый счет

Чтобы перейти на единый счет для уплаты налогов, клиент должен уведомить ГНС в электронной форме через электронный кабинет. Нововведения заработают с 1 января 2021 года.

Напомним