Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней

Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней

Учреждения охраны здоровья города Горишни Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вчера медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от Компании Ferrexpo. В рамках этой партии были переданы средства индивидуальной защиты и расходные материалы, необходимые медиками ежедневно. Мы благодарны Феррекспо за оказание весомой и своевременной помощи нашему городу", - отметил Дмитрий Быков, градоначальник г. Горишни Плавни.

Медикам передали одноразовые защитные комбинезоны, халаты, перчатки, антисептики, защитные щитки и очки, а также расходные материалы такие как шприцы, системы переливания крови и др. на общую сумму более 630 тыс. гривен.

Компания Ferrexpo практически каждую неделю осуществляет поставки необходимых медицинских товаров медучреждениям в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19. Необходимые товары для медиков закупаются исходя из первоочередных потребностей больниц и целевых запросов.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



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