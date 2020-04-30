Vale нарастила добычу руды в Бразилии, но снизила ее продажи

Бразильская компания Vale снизила продажи железорудной продукции в Китай , Европу и Японию, в то время как внутренний спрос в Бразилии вырос, согласно статистике за 1-й квартал, опубликованной 28 апреля. Об этом пишет агентство Platts.



В период снижения добычи железной руды из-за сочетания погодных и эксплуатационных воздействий Vale восстанавливается после катастрофы на плотине чуть более года назад. В прошлом квартале Бразилия добыла 6,6 млн тонн железорудного сырья по сравнению с 6,3 млн тонн в первом квартале 2019 года.



Vale продала 37,7 млн тонн железорудной мелочи в 1-м квартале на условиях CFR, что составляет 73% от общего объема продаж железной руды в 1-м квартале 2019 года.



Продажи железной руды в Китай упали с 58 млн тонн в 4-м квартале 2019-го и составили 34 млн тонн за 1-й квартал 2020 г., что на 2 млн тонн ниже, по сравнению с 36 млн тонн в 1-м квартале 2019 года.



По данным Vale, поставки железной руды в первом квартале в Японию упали на 25%, до 4,36 млн тонн, в Германию упали – на 24%, до 2,5 млн по сравнению с предыдущим годом.



На Ближнем Востоке продажи железной руды упали до 707 тыс. тонн в первом квартале, по сравнению с 2,25 млн тонн годом ранее.



Стоимость железной руды Vale увеличилась благодаря более высоким инвестициям, роялти и операционным расходам, а также корректировке влажности.