Руководители Укрзализныци не обижены зарплатой и бонусами

Выплаты вознаграждения 7 членам правления АО "Укрзализныця" в 2019 году выросли до 71,42 млн грн, по сравнению с 39,65 млн грн в 2018 году.



Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании за 2019 год, подтвержденная аудиторской компанией Ernst&Young, передает БизнесЦензор .



Как отмечается в документе, вознаграждение членам правления состояло в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий.



Кроме того, на выплату вознаграждения семи членам наблюдательного совета "Укрзализныця" в 2019 году направила 43,43 млн грн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за 2018 год (19,14 млн грн).



Как сообщалось, АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн за 2018 год.