Nucor откладывает реализацию двух крупных инвестпроектов

Nucor откладывает реализацию двух крупных инвестпроектов

Американская металлургическая корпорация Nucor из-за падения доходов и экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, откладывает реализацию двух своих крупнейших инвестиционных проектов.

Первый из них — это строительство стана горячей прокатки на заводе Gallatin Steel в штате Кентукки. Компания планировала увеличить производительность этого предприятия в два раза до 2,7 млн. т в год к середине 2021 г.

Также Nucor откладывает установку толстолистового стана мощностью 1,1 млн. т в год на заводе Brandenburg в том же штате. Ранее его ввод в эксплуатацию планировался на 2022 г.

Как сообщил генеральный директор Nucor Леон Топалиан, пока слишком рано говорить о том, какой длительной окажется задержка. Но она позволит компании снизить капитальные затраты в текущем году на $500 млн., до около $1,5 млрд.

По итогам второго квартала Nucor ожидает получить операционный убыток — впервые с 2015 г. Спрос на стальную продукцию в США в последние полтора месяца резко упал, особенно, со стороны таких отраслей как автомобилестроение и нефтегазовая промышленность.

Компания в конце апреля после трехнедельной паузы возобновила работу предприятия по производству восстановленного железа (DRI) в штате Луизиана. В то же время, второй ее такой завод на острове Тринидад, остановленный в конце марта, пока простаивает.

В отличие от Nucor, компания JSW Steel USA, остановившая на четыре недели свой завод по производству листового проката Mingo Junction, а в мае готовящаяся приостановить выпуск труб на недавно введенном в строй предприятии Baytown в Техасе, намерена воспользоваться паузой для ускорения своих инвестиционных проектов.

На заводе Mingo Junction компания в 2021 г. установит новую ЭДП и воспользуется четырехнедельной паузой для проведения подготовительных работ, а на Baytown во время простоя будет устанавливаться новое оборудование в рамках второй очереди этого инвестиционного проекта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Блок рекламы


Похожие новости
Остановка крупных предприятий вызовет коллапс в экономике – экспертОстановка крупных предприятий вызовет коллапс в экономике – эксперт
Nippon Steel приостановит работу двух доменных печейNippon Steel приостановит работу двух доменных печей
Antofagasta отложила реализацию медного проекта на 4 месяцаAntofagasta отложила реализацию медного проекта на 4 месяца
Из-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRIИз-за коронавируса Nucor закрыла завод по производству DRI
“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков“Киевзеленстрой” отдаст 2,5 млн гривен за рабочие проекты капремонтов двух парков
Коронавирус тормозит реализацию горнодобывающих проектовКоронавирус тормозит реализацию горнодобывающих проектов
НБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантинНБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантин
В Ровенской области изъяли более полтонны фальсификатного алкоголя и более двух тысяч пачек сигаретВ Ровенской области изъяли более полтонны фальсификатного алкоголя и более двух тысяч пачек сигарет
На двух бывших стройках "Укрбуда" возобновились работыНа двух бывших стройках "Укрбуда" возобновились работы
Замгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию паркаЗамгендиректора "Киевзеленстроя" и еще двух человек подозревают в хищении 14 млн грн на реконструкцию парка
Последние новости
Подгружаем последние новости