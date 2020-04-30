Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ

Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ

"Газпром" согласился внести изменения в выставляемые счета за поставку газа в адрес польской PGNiG после решения арбитража о смене формулы цены контракта, сообщила польская компания.

По словам PGNiG, ООО "Газпром экспорт" исправит выставленные счета, о которых польский импортер сообщил на прошлой неделе.

"Газпром" заявляет о введении новых ценовых условий для Ямальского контракта. "Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - говорится в пресс-релизе PGNiG.

Как сообщалось, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней. "Газпром" продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты в 1,5 млрд долл.

Заместитель министра государственных активов Польши (а в прошлом - вице-президент PGNiG) Януш Ковальский дал резкое и эмоциональное интервью изданию Wprost, высказавшись именно за жесткий вариант исполнения решения суда, заявив, что, по его информации, именно в этом направлении работает PGNiG.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у "Петро-Консалтинга"
Блок рекламы


Похожие новости
В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и НафтогазаВ феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза
Польша может арестовать активы Газпрома в Северном потоке-2 в качестве компенсацииПольша может арестовать активы Газпрома в Северном потоке-2 в качестве компенсации
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Укрзализныця рассчитывает получить на развитие 4-5 миллиардов «газпромовских» денегУкрзализныця рассчитывает получить на развитие 4-5 миллиардов «газпромовских» денег
Shell отказалась от СП с Газпром нефтьюShell отказалась от СП с Газпром нефтью
Газпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТСГазпром не дает качать газ в Европу через украинскую ГТС
Витренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрдВитренко сообщил о подготовке новых претензий к "Газпрому" на $17,3 млрд
В Харьковской области нефтетрейдеры согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по заниженной ценеВ Харьковской области нефтетрейдеры согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по заниженной цене
Польская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрдПольская PGNiG выиграла у роSSийского "Газпрома" суд на $1,5 млрд
Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила СибириГазпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири
Последние новости
Подгружаем последние новости