Amazon закупила тепловизионные камеры у китайской компании из «чёрного» списка

В связи с пандемией коронавируса интернет-ретейлер Amazon приобрёл тепловизионные камеры для измерения температуры своих сотрудников у китайской фирмы Zhejiang Dahua Technology. Всё бы ничего, но как утверждают источники агентства Reuters, эта компания была внесена Министерством торговли США в «чёрный» список.

Amazon закупила тепловизионные камеры у китайской компании из «чёрного» списка

Lewis Surveillance

В этом месяце Zhejiang Dahua Technology поставила Amazon 1500 камер на сумму около $10 млн, сообщил один из источников. По словам другого источника, по крайней мере 500 систем Dahua предназначены для использования Amazon в Соединённых Штатах.

Впрочем, этой покупкой Amazon не нарушила законодательство США, поскольку запрет касается заключения контрактов между государственными организациями США и фирмами из «чёрного» списка, но не распространяется на продажи для частного сектора.

Тем не менее, Соединённые Штаты считают, что сделки любого рода с перечисленными фирмами являются поводом для опасений. Согласно рекомендациям Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, американским компаниям в этом случает требуется соблюдать осторожность.

В связи с нехваткой в США из-за пандемии коронавируса устройств для измерения температуры Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что не будет запрещать использование тепловизионных камер, на которые нет одобрения федерального агентства.

Amazon отказалась подтвердить покупку камер у Dahua, отметив, что она использует камеры нескольких производителей. По словам Reuters, в их число входят Infrared Cameras и FLIR Systems.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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