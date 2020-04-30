SK Innovation инвестирует $1,5 млрд в строительство второго завода в США

Компания SK Innovation из Южной Кореи объявила о планах направить $727 млн на строительство в США своего второго завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей.

SK Innovation инвестирует $1,5 млрд в строительство второго завода в США

electrek.co

Строительство второго завода компании в Джорджии с годовой мощностью 11,7 ГВт·ч стартует в июле, а производство на нём аккумуляторов планируется начать в 2023 году. Представитель SK Innovation сообщил агентству Reuters, что с учётом дальнейших вложений инвестиции в завод составят около $1,5 млрд.

SK Innovation уже строит в Джорджии завод мощностью 9,8 ГВт·ч, который будет обеспечивать аккумуляторами автоконцерн Volkswagen, в основном его производство электромобилей в Чаттануга (Теннесси). Этот проект южнокорейской компании оценивается в 1,2 трлн вон ($903 млн). Начало производства здесь намечено на 2022 год.

Планы SK Innovation также включают увеличение производства аккумуляторов для электромобилей в Европе и Китае. Ранее представитель компании сообщил агентству Reuters о намерении увеличить мощность строящегося в Венгрии завода до 16 ГВт·ч с 10 ГВт·ч, чтобы можно было в более полной мере обеспечивать потребность автоконцерна Volkswagen в аккумуляторах для электромобилей. Впрочем, представитель SK Innovation не исключил и второй вариант — строительство нового завода в какой-либо другой стране Европы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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