Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины для преодоления кризиса в энергетике

Премьер считает, что новый баланс будет способствовать сохранению рабочих мест.

Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины для преодоления кризиса в энергетике
Фото: facebook/Михайло Волинець

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, утвержденный Министерством энергетики 4 ноября 2019 предусматривал, что в течение года будет потреблено 153 млрд кВт / ч. Но общая разбалансированность сектора электроэнергетики, теплая зима, а также дополнительное снижение потребления из-за эпидемии COVID-19 привели к существенному уменьшению реальных показателей относительно прогнозных. Поэтому в энергетике возникли дополнительные проблемы.

Чтобы решить существующие и потенциальные проблемы, Минэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч.

Открывая заседание Кабинета Министров, премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что новый энергетический баланс получил одобрение и будет способствовать сохранению рабочих мест.

"В сфере энергетики ситуация не простая. Но мы уже сегодня разработали и утвердили обновленный энергетический баланс страны и дальше переходим к быстрым антикризисным действиям, для того, чтобы шахтеры имели работу, для того, чтобы энергетики имели работу, для того, чтобы сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергетической системы нашей страны", - отметил он.

В частности, новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики.

В атомной энергетике - это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, которая является крайне опасной, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также - оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом".

В угольной энергетике - вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалась из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, а также уменьшение потребления.

В гидроэнергетике - существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровеня воды в реках из-за нехватки осадков зимой и весной. Это существенно ограничивает доступный объем маневренной мощности для балансировки энергосистемы и грозит возникновением аварийных ситуаций.

В дальнейшем Министерство планирует ввести еще ряд мер, чтобы предотвратить ситуации: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК "Энергоатом" мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию; решить проблему роста ВИЭ и нагрузки на ГП "Гарантированный покупатель" "зеленного тарифа"; обеспечить погашение долгов и стабилизировать работу всех его сегментов.

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