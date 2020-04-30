Коронавирус оставит без работы 195 млн человек

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы, в одном лишь втором квартале 2020 года кризис может привести к сокращению 195 млн работников полной занятости. Об этом говорится в обнародованном отчете ООН.



"Кризис может привести к сокращению 195 млн работников полного рабочего дня в одном лишь втором квартале 2020 года", - говорится в отчете.



Больше всего пострадают малые и средние предприятия, сельскохозяйственные рабочие, а также самозанятые, наемные работники, беженцы и мигранты.



В ООН также отметили, что самым уязвимыми в период кризиса будут официально не оформленные работники.



Кроме того, экономический спад повлияет на перемещение людей, и, соответственно, затронет экономику стран с высоким уровнем миграции. В ООН подчеркнули, что такие последствия пандемии могут стать более катастрофическими, чем сам COVID-19.



В отчете напомнили, что в 2014 году во время вспышки Эболы в Западной Африке намного больше людей погибли из-за отсутствия социальных услуг и экономического спада, чем от самой болезни. Следовательно, крайне важно, чтобы сейчас население во всем мире продолжало иметь доступ к социальным услугам и имело социальную защиту.

