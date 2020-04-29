В зону отчуждения завезли радиоактивные отходы из Кировоградской области

В зону отчуждения в пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) “Буряковка” перевезли “исторические” радиоактивные отходы, которые были изъяты из объекта “Цибулево” на Кировоградщине. Перезахоронение было реализовано в рамках проекта Трастового фонда НАТО.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в соцсети Фейсбук.

“Благодаря поддержке Фонда успешно реализуется уже второй проект с перезахоронения “исторических” радиоактивных отходов в Украине. Надеемся, что обеспечение радиационной безопасности и в дальнейшем будет одним из важных направлений для поддержки со стороны наших международных партнеров”, – сообщил глава ГАЗО Сергей Калашник.

Отмечается, что основная часть “исторических” радиоактивных отходов упакована в контейнеры и размещена на специальной площадке, находящейся на территории ПЗРО “Буряковка”. Кроме того, с объекта “Цибулево” были изъяты низкоактивные радиоактивные отходы, которые были переданы на захоронение в хранилище траншейного типа на ПЗРО “Буряковка”.

Справка: Проект “Ликвидация могильника радиоактивных отходов на территории военной части Министерства Обороны Украины, г. Цибулево Кировоградской области” выполняется в рамках Имплементационного Соглашения Украина и НАТО при поддержке трастового фонда НАТО по захоронению радиоактивных отходов и руководствуется Агентством НАТО по поддержке и снабжения.

Как ранее сообщала KV , в Иванковском районе Киевщины начались работы по изъятию радиоактивных отходов (РАО) с объекта “Пески-1”. Этот проект разработан при поддержке Евросоюза и направлен на реабилитацию участков хранения чернобыльских РАО за пределами зоны отчуждения.

Фото: фейсбук ГАЗО