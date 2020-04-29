ВВП США рухнул в 1-м квартале

ВВП США рухнул в 1-м квартале

Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете Министерства торговли США.

Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Подъем ВВП в четвертом квартале составлял 2,1%.

При этом эксперты отмечают, что отчет Минторга отражает только самые первые последствия от ограничительных мер, предпринятых властями для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции. Закрытие предприятий и школ, социальное дистанцирование и другие шаги начались в последние три недели квартала. Аналитики предсказывают падение ВВП во втором квартале на 25% или больше, некоторые ожидают 40%.

До этого года экономика США продемонстрировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Это рекордное снижение с 1980 года.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Инвестиции компаний в оборудование сократились на 15%. При этом госрасходы незначительно увеличились.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в январе-марте ускорился до 1,8% с 1,3% в предыдущие три месяца. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Представленная Минторгом в среду информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных назначена на 28 мая и 25 июня.

МинПром по материалам Интерфакс

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