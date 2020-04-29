Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга

Сегодня представители Белановского ГОКа передали партию помощи по борьбе с коронавирусом COVID-19 Кременчугской первой городской больнице им. Богаевского. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.



По словам генерального директора Белановского ГОКа Юрия Химича, медучреждению было передано 5000 респираторов FFP2, более 1000 единиц защитных очков, 18000 одноразовых защитных масок, более 100 литров дезинфицирующих средств, 4860 шт. систем переливания крови, а также катетеры, шприцы, желудочные зонды и др. медицинские товары. Всего партия состоит из более 40 наименований товаров медицинского назначения и средств защиты на сумму более 600 тыс. гривен.



"Сейчас Кременчугская первая городская больница им. Богаевского – это резервная больница. При условии заполнения инфекционного отделения больницы «Кременчугская» больных COVID-19 повезут к нам. Мы готовы к такому развитию событий, один из корпусов больницы подготовлен для приема таких пациентов. Сейчас мы принимаем больных в невропатологическое отделение, реанимацию и терапию и потому предоставленная помощь актуальна и сейчас, и в будущем", - отметила Виктория Выповская, заместитель главного врача Кременчугской первой городской больницы.



Ранее компания Ferrexpo уже поставила медицинских товаров двум выше указанным больницам Кременчуга на сумму более 1 млн. гривен в рамках большой программы помощи компании медучреждением Полтавщины и других областей Украины и готовится передавать следующие партии медицинских товаров.



"В первой декаде мая мы планируем передать в больницу "Кременчугская" мобильный рентгенаппарат, а до 15 мая – аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме этого будут еще поставки медицинских товаров и средств индивидуальной защиты", - добавил Юрий Химич.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

