Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса

Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса

Новый энергобаланс заложил фундамент преодоления кризиса в энергетической отрасли. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"То, о чем так долго говорили энергетики, наконец-то свершилось. Минэнерго разработало новый энергетический баланс, чтобы преодолеть кризис. И здесь невозможно не отменить эффективную работу в.и.о министра энергетики Ольги Буславец", - сказала она.

Во-первых, предлагается пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро и тепловой. Также изменен прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасный график работы всей энергосистемы.

Во-вторых, в Минэнерго считают, что в условиях падения спроса АЭС не могут работать с максимальными нагрузками. До последнего времени диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден разгружать их в ночной период, а также в выходные и праздничные дни. Но такие эксперименты крайне опасны.

В-третьих, новый энергобаланс позволит обеспечить энергетическую безопасность страны путем резервирования достаточного количества маневрирующих мощностей ГЭС и ТЭС, постоянную работу угледобывающего сектора и безопасный объем рост генерации из ВИЭ.

"Обеспечение достаточно балансирующей мощности – важнейший элемент работы всей энергосистемы. В следствие падение потребления, а также низкого уровня воды для ГЭС, доступный объем маневренной мощности был критически мал. Это грозило возникновением аварийных ситуаций в периоды смены суточных фаз потребления. По данным НЭК "Укрэнерго", в последние дни разрыв между вечерним пиком и ночным падением увеличился с 4 до 4,8 ГВт.", - сказала В.Гриб.

Нардеп также выразила надежду, что новый энергобаланс поможет энергетикам четко планировать свою загруженность и, наконец, перестать работать в условиях неопределённости.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центровСША выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ расширил сроки рефинансирования банков. Первый аукцион планируют на следующей неделеНБУ расширил сроки рефинансирования банков. Первый аукцион планируют на следующей неделе
"Энергоатом" может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса, – и.о. главы НАЭК"Энергоатом" может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса, – и.о. главы НАЭК
НБУ: экономика Украины за первый квартал сократилась на 0,5%НБУ: экономика Украины за первый квартал сократилась на 0,5%
В Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризисаВ Нацбанке рассказали, как именно транш МВФ поможет в преодолении кризиса
Из-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении сталиИз-за кризиса Worldsteel отложила публикацию прогноза о потреблении стали
За две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый кварталЗа две недели апреля через Prozorro закупили вдвое больше масок, чем за весь первый квартал
В условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металлаВ условиях кризиса Украине нужно развивать внутреннее потребление металла
Минэнерго предупредило о риске отключения электроэнергииМинэнерго предупредило о риске отключения электроэнергии
Xerox оставляет попытки поглотить HP Inc из-за кризисаXerox оставляет попытки поглотить HP Inc из-за кризиса
У Нафтогаза большой запас прочности на случай кризиса – КоболевУ Нафтогаза большой запас прочности на случай кризиса – Коболев
Последние новости
Подгружаем последние новости