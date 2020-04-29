Операторы платежных терминалов должны либо обеспечить идентификацию клиентов либо установить лимит в 5 тысяч гривен — НБУ

Закон о финансовом мониторинге, вступивший в силу 28 апреля, требует от операторов сетей платежных терминалов самообслуживания (ПТКС) либо обеспечить идентификацию клиентов, либо ограничить операции лимитом в 5 тыс. гривен.

Об этом во время онлайн-конференции заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Если сеть ПТКС не планирует оборудовать терминалы считывателями, тогда она должна уже сегодня установить лимиты в 5 тысяч гривен. Если она это планирует и мы эти планы получим, тогда она может продолжать осуществлять операции. Но мы будем следить за тем, как будет проходить переоборудование, чтобы удостовериться, что до конца года все будет в соответствии с законом», — отметила Екатерина Рожкова.

Рукководство НБУ отмечает, что технически обеспечить идентификацию клиентов терминалами самообслуживания можно с помощью считывателей банковских карт или устройств считывания информации с паспортов.

Банки уже готовы

По словам директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана, банки уже имеют в своем распоряжении терминалы, которые оборудованы считывателями банковских карт.

«Можно считать данные с магнитной ленты, есть терминалы с NFC . Если терминалы и карточки одного банка, то считывание карты дает возможность идентифицировать клиента, который будет осуществлять перевод, — говорит Алексей Шабан, — Есть банки, которые имеют партнерские соглашения с сетями ПТКС. Этими соглашениями предусмотрен обмен данными. В таких случаях считывания карточки также позволит проводить операции на сумму 5 тыс. гривен и больше".

Руководство НБУ подчеркивает, что оборудование ПТКС системами идентификации клиентов не является обязательным для операторов этих сетей, и будет происходить только по их желанию.

Сколько обычно платят через ПТКС