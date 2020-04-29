Операции с криптовалютой теперь под контролем. Минцифры готовит новый закон

Теперь в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. Об этом во время веб-конференции заявил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Операции с криптовалютой теперь под контролем. Минцифры готовит новый закон

По словам Березы, в новом законе о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, добавлены новые требования в отношении операций с криптовалютами. Требования добавили к закону потому что этого требуют рекомендации FATF, которые были обновлены в прошлом году.

«В законе зафиксировано, что регулятором и надзорным органом за криптовалютами является Минцифры», — отметил директор департамента.

Береза объяснил, что на сегодня разрабатывается профильный закон относительно криптовалют, который в ближайшее время будет доступен.

«Сейчас еще рано говорить о деталях, поскольку Минфицры должно озвучить свои требования, а также должен быть принят базовый закон по работе с криптовалютами», — подытожил он.

Под контролем

Как писал ранее «Минфин», в перечень объектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой.

Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте в эквиваленте от 30 тыс. грн, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент, в свою очередь, обязан предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

По словам экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. То есть служба уже расследует операции с криптой, и имеет достаточно успешные кейсы таких расследований. Министр финансов также сообщила, что соответствующие нормы в антиотмывочном законе – первый шаг на пути легализации оборота криптовалют в Украине.

Предыстория

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.

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