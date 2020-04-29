Зачисление на карту свыше 5000 гривен. В НБУ объяснили, нужно ли получателю объяснять происхождение средств

В Нацбанке продолжают разъяснять, что изменилось в платежных операциях в связи со вступлением в силу нового закона о финмониторинге.

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Ситуация

В СМИ появилась информация, что согласно новому закону получатель, на счет которого поступили несколько платежей с одного счета на общую сумму свыше 5000 грн, должен будет предоставить разъяснение о происхождении этих средств. Иначе доступ к переведенным средствам будет ограничен.

В Нацбанке опровергли это утверждение.

Что говорят в НБУ

«Операции до 5000 грн являются низкорисковыми, поскольку это незначительные суммы. Поэтому блокировать и уделять внимание таким операциям банки не должны», — говорят в НБУ.

Закон, прежде всего, нацелен на то, чтобы сосредотачивать внимание на больших схемных операциях — от 400 тысяч гривен, а не на операциях граждан.

Напомним

28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Отныне онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные сделки.