Зачисление на карту свыше 5000 гривен. В НБУ объяснили, нужно ли получателю объяснять происхождение средств
В Нацбанке продолжают разъяснять, что изменилось в платежных операциях в связи со вступлением в силу нового закона о финмониторинге.
Ситуация
В СМИ появилась информация, что согласно новому закону получатель, на счет которого поступили несколько платежей с одного счета на общую сумму свыше 5000 грн, должен будет предоставить разъяснение о происхождении этих средств. Иначе доступ к переведенным средствам будет ограничен.
В Нацбанке опровергли это утверждение.
Что говорят в НБУ
«Операции до 5000 грн являются низкорисковыми, поскольку это незначительные суммы. Поэтому блокировать и уделять внимание таким операциям банки не должны», — говорят в НБУ.
Закон, прежде всего, нацелен на то, чтобы сосредотачивать внимание на больших схемных операциях — от 400 тысяч гривен, а не на операциях граждан.
Напомним
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- В Украине Закон имеет как сторонников, так и противников. Что изменит этот закон для бизнеса и рядовых украинцев, рассказал «Минфину» руководитель практики налогового права АО «Морис Групп» Василий Андрусяк.