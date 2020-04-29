Минцифра вместе с НБУ и Приватбанком представят образовательный сериал о цифровых деньгах

30 апреля Минцифра совместно с Нацбанком и Приватбанком представляют новый образовательный сериал про цифровые деньги. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Фото: finclub.net

О чем этот сериал

Благодаря сериалу можно будет узнать и научиться:

Как использовать кредитные средства без уплаты процентов?

Как понемногу откладывать деньги на депозит?

Как платить коммунальные услуги, пополнить счет или перевести деньги на карту другому лицу, не выходя из дома?

Как использовать смартфон или умные часы вместо кошелька?

Какие основные правила использования карточки, которые помогут избежать неприятных ситуаций?

Где смотреть сериал

Образовательный сериал будет в бесплатном доступе на платформе Дія.Цифровая образование — osvita.diia.gov.ua

Трансляция презентации начнется 30 апреля в 10:00 на Youtube-странице Кабмина.

Ранее сообщалось

По данным Нацбанка, по сравнению с 2018 годом, количество безналичных операций в Украине выросло на 29,2%, а сумма — на 24,3%.

В 2019 году общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигло 5,057 млрд, а их объем — 3,577 трлн грн.

По количеству операций с карточками преобладали безналичные — 4,167 млрд (82,4%), то есть восемь из десяти операций. Объем этих операций составил 1,798 млрд грн или 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 года — 45,1%).

Чаще всего использовали карты в торговых сетях — 51,2%. По объемам доминировали переводы с карты на карту — 42,4%.