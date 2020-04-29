Минцифра вместе с НБУ и Приватбанком представят образовательный сериал о цифровых деньгах
30 апреля Минцифра совместно с Нацбанком и Приватбанком представляют новый образовательный сериал про цифровые деньги. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
О чем этот сериал
Благодаря сериалу можно будет узнать и научиться:
- Как использовать кредитные средства без уплаты процентов?
- Как понемногу откладывать деньги на депозит?
- Как платить коммунальные услуги, пополнить счет или перевести деньги на карту другому лицу, не выходя из дома?
- Как использовать смартфон или умные часы вместо кошелька?
- Какие основные правила использования карточки, которые помогут избежать неприятных ситуаций?
Где смотреть сериал
Образовательный сериал будет в бесплатном доступе на платформе Дія.Цифровая образование — osvita.diia.gov.ua
Ранее сообщалось
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По данным Нацбанка, по сравнению с 2018 годом, количество безналичных операций в Украине выросло на 29,2%, а сумма — на 24,3%.
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В 2019 году общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигло 5,057 млрд, а их объем — 3,577 трлн грн.
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По количеству операций с карточками преобладали безналичные — 4,167 млрд (82,4%), то есть восемь из десяти операций. Объем этих операций составил 1,798 млрд грн или 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 года — 45,1%).
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Чаще всего использовали карты в торговых сетях — 51,2%. По объемам доминировали переводы с карты на карту — 42,4%.
Национальный банк планирует повысить долю безналичных расчетов платежными картами до конца 2020 года до 55% с текущих 50%.