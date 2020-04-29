Минцифра вместе с НБУ и Приватбанком представят образовательный сериал о цифровых деньгах

30 апреля Минцифра совместно с Нацбанком и Приватбанком представляют новый образовательный сериал про цифровые деньги. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Минцифра вместе с НБУ и Приватбанком представят образовательный сериал о цифровых деньгах
Фото: finclub.net

О чем этот сериал

Благодаря сериалу можно будет узнать и научиться:

  • Как использовать кредитные средства без уплаты процентов?
  • Как понемногу откладывать деньги на депозит?
  • Как платить коммунальные услуги, пополнить счет или перевести деньги на карту другому лицу, не выходя из дома?
  • Как использовать смартфон или умные часы вместо кошелька?
  • Какие основные правила использования карточки, которые помогут избежать неприятных ситуаций?

Где смотреть сериал

Образовательный сериал будет в бесплатном доступе на платформе Дія.Цифровая образование — osvita.diia.gov.ua

Трансляция презентации начнется 30 апреля в 10:00 на Youtube-странице Кабмина.

Ранее сообщалось

  • По данным Нацбанка, по сравнению с 2018 годом, количество безналичных операций в Украине выросло на 29,2%, а сумма — на 24,3%.

  • В 2019 году общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, достигло 5,057 млрд, а их объем — 3,577 трлн грн.

  • По количеству операций с карточками преобладали безналичные — 4,167 млрд (82,4%), то есть восемь из десяти операций. Объем этих операций составил 1,798 млрд грн или 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 года — 45,1%).

  • Чаще всего использовали карты в торговых сетях — 51,2%. По объемам доминировали переводы с карты на карту — 42,4%.

Национальный банк планирует повысить долю безналичных расчетов платежными картами до конца 2020 года до 55% с текущих 50%.

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