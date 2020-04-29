Нефть дорожает на фоне ожиданий восстановления спроса

Цены на нефть подскочили в среду, отыграв часть потерь этой недели, после того как запасы в США выросли меньше, чем предполагалось, а также на фоне ожиданий восстановления спроса. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает Укринформ.

Фото: mind.ua

На сколько подорожали фьючерсы

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на июньские фъючерсы нефти марки Brent установлена на уровне 22,83 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 23,02 доллара за баррель, что на 28 центов выше уровня закрытия торгов ($ 22,74)

Фьючерсы на WTI на июнь на торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX увеличились на 9,56% ($ 1,18) — до $ 13,52 за баррель.

Во вторник, 28 апреля, во время сессии цены падали почти на 20% и поднимались на 6%.

Запасы нефти выросли

По данным API, запасы нефти выросли на 10 млн баррелей до 510 млн за неделю, завершившуюся 24 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 10,6 млн баррелей.

Данных о запасах США пока нет — Управление энергетической информации США опубликует еженедельную сводку на день позже.

Регуляторы штата Техас, крупнейшего производителя нефти в США , 5 мая проголосуют за то, следует ли вводить ограничения на производство. Штаты Северная Дакота и Оклахома также изучают способы законного сокращения производства.

Что говорят в ОПЭК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЭК) прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться возле $40 за баррель.

Кроме решений ОПЕК++, восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах. В том числе, в Китае и Европе.

Предыстория

После введения ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса мировой спрос на нефть упал.

12 апреля члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд других нефтедобывающих государств, включая РоSSию, договорились о снижении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (б/с), или на 23% от уровня октября 2018 года. Для РоSSии и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно — 11 млн б/с.