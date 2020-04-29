В Опендатабот посчитали, какая цена аренды земли (инфографика)

Из-за моратория на продажу земли, цена аренды значительно ниже рыночного уровня. За последние три года количество аукционов выросло вдвое, а цена остается стабильно низкой — 3,5 тысячи за гектар за год аренды. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Аренда

За последние три года количество аукционов на аренду земли сельскохозяйственного назначения выросло с 43 до 88 гектаров.

Средняя цена аренды существенно не изменилась – в 2016 году гектар земли в аренду стоил 2845 грн, а в 2019 – 3518 грн/гектар.

Где самая высокая цена

В 2019 году самая высокая цена за аренду земли была в Винницкой области – 7233 грн, Полтавской (6973) и Кировоградской (6858), дешевле всего стоила земля на Закарпатье – 1417 грн с гектара, Ровенской— 1473 и Волынской — 1842.

«Открытие рынка земли создаст конкуренцию между покупателем и арендатором земли. Владельцы будут выбирать, что им выгоднее: продать эту землю или продлевать аренду. За счет такой конкуренции цена на аренду земли будет расти, а у владельцев земли впервые появится выбор», – отмечает доцент департамента экономики Университета Де Монфорта, старший советник по вопросам управления земельными ресурсами проекта Prindex Денис Низалов.

Предыстория

28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель, который Верховная Рада приняла 31 марта.

Ранее в МЭРТ заявляли, что после открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200.

Что происходит с арендой земли

По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака, сейчас только 60% арендаторов земли платят налоги и на рынке есть дискриминация.

С 2013 года все сделки по аренде земель проходят через аукционы. Наибольшая доля аукционов – 98% – приходится на земли сельскохозяйственного назначения.