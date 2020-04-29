Нафтогаз увеличил чистую прибыль в 5,5 раза

По итогам 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» увеличила консолидированную прибыль в 5,5 раза — до 63,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

По сравнению с 2018 годом, прибыль выросла на 51,7 млрд грн.

Благодаря чему выросла прибыль

В компании отмечают, что рост произошел благодаря выплате роSSийской компанией Газпром $2,9 млрд по итогам Стокгольмского арбитража.

В то же время, чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза — до 2,58 млрд грн.

После выплаты Газпрома украинский бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год.

«В IV квартале 2019 года произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году», — заявил финансовый директор группы Нафтогаз Питер ван Дрил.

Предыстория

РоSSийский Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж по поводу спора о контракте на транзит.