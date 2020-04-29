В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза

В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза

Ряд международных судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом" были прекращены в феврале и марте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчетность роSSийской компании.

В частности, речь идет о споре "Газпрома" и "Нафтогаза" о расторжении или изменении условий контрактов на поставку и транзит роSSийского газа через территорию Украины, который был объединен с требованием украинской компании о пересмотре тарифа на транзит газа и взыскании с роSSийского газового холдинга 11,58 млрд долл.

Кроме того, во исполнение протокола встречи представителей РФ, ЕС и Украины в декабре прошлого года, было прекращено арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты "Газпромом" своих инвестиций на ее территории. "Газпром" в рамках дела просил принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Прекращено было также судебное производство в Латвии по искам "Нафтогаза" о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер.

"Газпром" в декабре 2019 года заключил с "Нафтогазом" соглашение, предусматривающее отзыв всех взаимных арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также отказ от всех будущих претензий по предыдущим газовым контрактам. Кроме того, "Газпром" и Министерство юстиции Украины заключили мировое соглашение о прекращении Украиной текущих и возможных будущих антимонопольных требований к роSSийской компании.

Впрочем, "Нафтогаз" продолжает требовать компенсации убытков, причиненных Россией незаконным присвоением крымских активов. Гаагский трибунал рассмотрит дело в мае 2020 года.


МинПром по материалам OilPoint

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