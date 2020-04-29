Кабмин выделил 100 млн гривен Минздраву на закупку украинских аппаратов ИВЛ

На эти средства можно купить около 200 аппаратов.

Кабмин выделил 100 млн гривен Минздраву на закупку украинских аппаратов ИВЛ
Фото: prm.ua

Кабинет министров одобрил выделение Министерству здравоохранения 100 млн из фонда борьбы с коронавирусом для закупки отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение было принято на заседании 29 апреля.

"Предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из фонда борьбы с острым респираторным заболеванием", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что на эти средства можно закупить около 200 аппаратов.

Напомним, что 23 апреля стало известно, что Минздрав готовится закупить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), стоимость которых в два раза ниже импортных.

Ранее Степанов заявил, что Украина купит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких за кредитные деньги, выделенные Европейским инвестиционным банком. Он добавил, что Украина рассматривала вариант покупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.

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