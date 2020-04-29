У Кличко поинтересовались, когда в столичных аптеках появятся маски по 3 гривны

В столице все еще проблематично приобрести медицинские маски по цене в 2-3 гривны, как того потребовал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). У мэра Киева спросили, как будет выполняться данное требование антимонопольщиков, а также какая ответственность ждет руководителей и собственников аптек за его нарушение.

Об этом идет речь в материале KV Маски по 3 гривны. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (20-26 апреля 2020 года).

Депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) выяснял у мэра Киева Виталия Кличко, как планируется выполнять требование АМКУ о снижении в Киеве цены на медицинские маски до 2-3 гривен.

“По словам председателя Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны согласились такие компании, как “Альго-Фарм”, “Аптека низких цен К” (Аптека АНЦ Аптека Копейка), “Аптека НЦ”, “Аптекарь”, “Виталюкс”, “Сириус-95” (“Желаем здоровья”), “Столичный медицинский альянс” (“Страна здоровья”), “Фармация””, – говорится в обращении депутата.

Пабат попросил предоставить информацию, когда именно в столичных аптеках можно будет свободно купить маски по цене 2-3 гривны за штуку, а также каким образом будет контролироваться соблюдение сетями взятых на себя обязательств.

Напомним, что столичная власть подготовила план первого этапа ослабления ограничительных мер в столице, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. При первом этапе ослабления карантина разрешат работу магазинов площадью до 300 кв. метров. Могут начать работу парикмахерские и салоны красоты, киоски и предприятия бытового обслуживания. Будут открыты для посещения парки и скверы.

Фото: соцсети