Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года

Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года

Как сообщает агентство Platts, выплавка стали в Японии за последние три квартала упала до уровня, невиданного с 2009 года, поскольку отрасль сталкивается с закрытием производственных и строительных площадок, вызванным пандемией коронавируса, что усугубляет проблемы, связанные с существующим слабым внутренним спросом и возможностями экспорта.

По данным Worldsteel Association, производство в первом квартале составило 24,4 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в четвертом квартале, но на 2,4% меньше, чем в предыдущем году.

Перспективы на второй квартал не лучше, так как сталелитейная промышленность страны продолжает испытывать последствия пандемии коронавируса.

"Мы наблюдаем сокращение рынков внутри страны и за рубежом, - сказал японский трейдер. - Это только ухудшится во втором квартале, поскольку мы увидим запланированные сокращения производства".

Крупнейший производитель стали JFE заявил в марте, что условия работы были беспрецедентными и чрезвычайно сложными, особенно из-за падения спроса со стороны обрабатывающей промышленности из-за напряженности в торговле между США и Китаем, роста цен на сырье, вызванного растущими потребностями Китая, и растущих затрат других материалов, используемых в производстве и логистике.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центровСША выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантинаВ Украине более 127 тысяч безработных стали на учет. Каждый второй уволен во время карантина
CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в КитаеCISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае
Средняя пенсия с начала года выросла на 87 гривенСредняя пенсия с начала года выросла на 87 гривен
Мировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕСМировые акции растут на фоне стимулирования экономик США, Японии и ЕС
Иран увеличил экспорт стали на 22%Иран увеличил экспорт стали на 22%
Курс валют в Киеве: 24 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 24 апреля 2020 года
POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%POSCO ожидает снижения выплавки стали на 7,1%
В мире падает выплавка сталиВ мире падает выплавка стали
До конца года падение цен на бензин может составить 15% — НБУДо конца года падение цен на бензин может составить 15% — НБУ
В Китае опасаются проблем с экспортом сталиВ Китае опасаются проблем с экспортом стали
Последние новости
Подгружаем последние новости