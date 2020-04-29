Аппарат КГГА объявил аукцион по закупке подарочных наручных часов почти на 4 млн гривен

Аппарат Киевской горгосадминистрации (КГГА) объявил о намерении приобрести 1500 наручных часов на общую сумму 3,8 млн гривен. Проведение аукциона запланировано на 5 мая 2020 года. От главы КГГА потребовали пояснить целесообразность такой покупки во время карантина и экономического кризиса.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице депутата Киевсовета Александра Пабата (внефракционный).

“Недешевые понты под коронавирусный шумок и почти 4 млн гривен на подарки! 5 мая должен состояться аукцион по закупке наручных часов, которые должен торжественно вручать мэр Киева . На покупку 1500 персональных хронометров (875 мужских и 625 женских часов) аппарат исполнительного органа Киевского городского совета готов потратить до 3 млн 870 тыс. гривен. Заказчиком является Аппарат КГГА”, – написал депутат.

Пабат высказал подозрение о том, что тендер мог быть подготовлен “заранее для “своих” производителей”.

“Потому что, по условиям торгов, первую партию часов, визуально похожих на герб Киева , должны поставить не позднее, чем через месяц с момента подписания договора. Это при том, что большинство украинских предприятий остановили производство из-за карантина, а особая продолговатая форма часов требует времени и конструкторских решений”, – говорится в посте.

Депутат обратился к Виталию Кличко и Аппарату КГГА с требованием пояснить целесообразность данной покупки во время ликвидации последствий эпидемии COVID-19, введения карантинных мероприятий и полной экономического кризиса.

Напомним, что сегодня, 29 апреля, возле здания Кабмина на ул. Грушевского, 12/2 состоялась акция предпринимателей. Они требовали от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ослабить карантин и создать условия для работы малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Дмитрий Загуменный с ноября 2016 по октябрь 2018 года занимал пост первого заместителя председателя Печерской РГА. Руководителем аппарата КГГА он был назначен с 9 октября 2018 года по результатам конкурса. Загуменный сменил на этой должности и.о. руководителя аппарата – Лесю Верес. До Верес аппарат КГГА возглавлял скандально известный Владимир Бондаренко. Деятельность аппарата КГГА напрямую подчиняется Виталию Кличко.

Фото: Facebook-страница Александра Пабата