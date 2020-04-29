В июне НБУ запустит в оборот монету 10 гривен

В июне НБУ запустит в оборот монету 10 гривен

Национальный банк Украины планирует 3 июня первый выпуск монет номиналом 10 гривень в объеме 5 млн штук, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщила пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, введение в оборот монет номиналом в 10 гривень - завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года.

В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

В то же время, длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн, поясняется в сообщении.

НБУ отмечает, что после введения монет номиналом в 10 гривень, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Отмечается, что благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"НАБУ заинтересовалось "коррупционной скидкой" при продаже арестованного актива "Газпрома"
Украинские заробитчане полетели собирать клубнику в ФинляндииУкраинские заробитчане полетели собирать клубнику в Финляндии
Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлинМолдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин
США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центровСША выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Кредиторы банков-банкротов получили 2,3 миллиарда гривенКредиторы банков-банкротов получили 2,3 миллиарда гривен
Правительство планирует вложить 100 млрд гривен в строительство дорог в этом году, - ШмыгальПравительство планирует вложить 100 млрд гривен в строительство дорог в этом году, - Шмыгаль
Средняя пенсия с начала года выросла на 87 гривенСредняя пенсия с начала года выросла на 87 гривен
Госэкоинспекция выставила счет на 750 тысяч гривен КП “Плесо” за загрязненное озеро в КиевеГосэкоинспекция выставила счет на 750 тысяч гривен КП “Плесо” за загрязненное озеро в Киеве
На Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривенНа Новой Почте нужно будет предъявлять паспорт для операций свыше 5000 гривен
В Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривенВ Минздраве заявили, что их поставщики задолжали товаров на 5,3 млрд гривен
В Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынкеВ Мировом банке рассказали о требованиях к закупкам в Украине: опыт, обороты, срок работы на рынке
Для “Охматдета” на 49,5 млн гривен закупили медоборудование и мебельДля “Охматдета” на 49,5 млн гривен закупили медоборудование и мебель
Из бюджета Киева в 2019 году частные детсады получили 9,5 млн гривенИз бюджета Киева в 2019 году частные детсады получили 9,5 млн гривен
НБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов до 5 тыс. гривенНБУ снизил лимит для переводов денег без идентификации клиентов до 5 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости