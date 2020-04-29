Arconic возобновила выпуск алюминиевой продукции

Arconic возобновила выпуск алюминиевой продукции

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic, из состава которого 1 апреля было выделено в качестве новой отдельной компании подразделение Howmet Aerospace, возобновил работу двух заводов по выпуску алюминиевой продукции в США, остановленных в начале апреля.

Как заявляет компания, диверсифицированный сортамент продукции помог ей приспособиться к новым рыночным условиям. Компания потеряла заказы со стороны корпорации Boeing и клиентов из автопрома, но частично компенсировала их за счет поставок продукции для военных заводов и прочих промышленных потребителей.

Кроме того, с целью снижения затрат Arconic уволила часть сотрудников, сократила производственные мощности на своих предприятиях, уменьшила на 2020 г. капиталовложения на 30% и приняла ряд других мер.

По словам генерального директора Arconic Тима Майерса, компания восстанавливает свои мощности и в других странах. В частности, ее предприятие в РоSSии по производству упаковки работает без перебоев благодаря высокому спросу, а заводы в Китае вернулись к нормальному уровню загрузки после карантина.

В первом квартале 2020 г. Arconic поставила 312 тыс. т алюминиевой продукции, на 6% меньше, чем годом ранее. Основной спад произошел в авиастроительном и автомобилестроительном сегменте.

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