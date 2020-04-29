Прокуратура Киевщины нашла нарушения при закупке работ по реконструкции школы в Крюковщине
Прокуратурой Киевской области по результатам мониторинга электронной системы публичных закупок Prozorro были установлены существенные нарушения требований закона Украины “О публичных закупках” во время проведения коммунальным предприятием “Управление капитального строительства Крюковщинского сельского совета” закупки работ по реконструкции общеобразовательной школы в селе Крюковщина Киево-Святошинского района стоимостью более 115 млн грн.
Об этом
Как сообщается, победителем указанной закупки было выбрано предприятие, тендерное предложение которого не соответствовало квалификационным критериям выбора победителя.
Отмечается, что выявленные нарушения также подтверждаются заключением мониторинга указанной закупки, проведенного Северным офисом Госаудитслужбы.
Сообщается, что прокуратурой уже подготовлен иск в Хозяйственный суд Киевской области о признании недействительным заключенного договора.
Ранее
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