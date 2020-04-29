Пенсии в Украине в мае повысят трижды, - ПФУ

Пенсии в Украине в мае повысят трижды: кому повезет

Пенсии в Украине в мае 2020 года будут увеличены в рамках индексации. Выплаты увеличатся по-разному — от 100 до 2 тыс. грн.

Индексация пенсий коснется 8,4 млн граждан, после чего украинские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам. Также некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на другую надбавку. Так, в мае пенсионеры получат прибавку к пенсиям в размере 11%, что в среднем будет составлять 260 грн. В Пенсионном фонде Украины отметили, что на такую прибавку могут рассчитывать 6,9 млн человек.

Также на повышение пенсий могут рассчитывать граждане по возрасту и по страховому стажу, по инвалидности; по потере кормильца; по выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не менее 30 лет в профессии).

В случае, если размер повышения не дотягивает до 100 гривен, до этой суммы доплатят, однако эта доплата будет учтена уже только при последующих перерасчетах.

В ПФУ отметили, что для получения перерасчетов и доплат пенсионерам никуда дополнительно обращаться не нужно. Все средства поступят на банковские карты, или же их доставит почтальон "Укрпочты".

Напомним, ранее в ПФУ назвали категорию граждан, которым не светит никакая прибавка в рамках индексации пенсий.


Оксана Житнюк, Тудей

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