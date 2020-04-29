Беларусь начала покупать нефть в Саудовской Аравии

Белорусская сторона закупила у саудовской госнефтекомпании Saudi Аramco первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн, танкер с ней ожидается 11 мая в порту Клайпеды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



Он не исключил в дальнейшем новые закупки у Saudi Аramco, это будет зависеть "от ценовой конъюнктуры и ситуации на рынке".



В феврале возможность таких сделок анонсировал президент Александр Лукашенко. Он сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ , ради диверсификации импорта.



Также президент анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через польский Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме. На минувшей неделе Беларусь утвердила тарифы на прокачку нефти по "Дружбе" от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.



Белоруссия в период отсутствия нефти из РоSSии в первом квартале начала поиск альтернативных путей получения сырья, в частности, импортировала нефть через порты Одессы и Клайпеды. В апреле поставки танкерной нефти составили 170 тыс. тонн.



А.Лукашенко 21 января поручил диверсифицировать импорт нефти в республику с тем расчетом, чтобы на долю РоSSии приходилось не более 40% поставок. "Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 нефти мы будем покупать в РоSSийской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину, проверенный уже путь", - заявлял тогда президент.



Ранее в среду "Белнефтехим" предупредил, что белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из РоSSии до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле.



"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти, 1,56 млн тонн из них - это роSSийские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча. На май планы поставок из РоSSии подтверждены на уровне 1,13 млн тонн", - сказал А.Тищенко.



Он также отметил, что в мае "продолжится работа и с альтернативными источниками". "Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - добавил пресс-секретарь "Белнефтехима".



Глава Минэнерго РоSSии Александр Новак сказал, что роSSийские компании готовы поставить в Беларусь в мае нефть в объеме, изначально предусмотренном в графике, - около 2 млн тонн.



РоSSийские компании в январе-марте практически не поставляли нефть в Беларусь , так как стороны не могли договориться об условиях. Регулярные поставки возобновились только в апреле.

