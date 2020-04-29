ЮАР возобновляет работы на рудниках

Правительство ЮАР с 30 апреля ослабляет на один уровень (с высшего, пятого, на четвертый) карантинные мероприятия. Президент Сирил Рамафоза утвердил план постадийного рестарта национальной экономики. Это дает возможность некоторым секторам национальной экономики возобновить работу.



В число этих секторов входит и горнодобывающая промышленность. Все открытые рудники могут с 1 мая увеличить загрузку своих мощностей до 100%, для подземной добычи сохраняются ограничения. Там этот показатель не может превышать 50%. При этом компании должны обеспечивать для своих сотрудников необходимый уровень санитарно-эпидемиологической безопасности.



До 30 апреля без ограничений в ЮАР могли функционировать только угледобывающие предприятия, снабжающие национальную энергетическую компанию Eskom. Остальные могли превышать 50%-ный уровень загрузки мощностей только по специальному разрешению министра энергетики и горнодобывающей промышленности.



ЮАР является одним из крупнейших поставщиков на мировой рынок марганцевой и хромовой руды, а также платины и платиновых металлов. Страна экспортирует железную руду, цинк и некоторые другие металлы. Закрытие южноафриканских рудников стало основной причиной подъема цен на марганец в конце марта.



Как сообщают южноафриканские власти, полное восстановление горнодобывающей отрасли будет возможно только после снижения эпидемиологической опасности до второго уровня, т. е. еще на две ступени по сравнению с началом мая. Это потребует ограничения распространения коронавируса при обеспечении полной готовности национальной системы здравоохранения к борьбе с ним.



МинПром

