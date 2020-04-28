Иран намерен резко нарастить производство алюминия

Иран намерен резко нарастить производство алюминия

Министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Реза Рахмани объявил, что производство алюминиевых слитков в стране планируется увеличить на 63% к концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2021 года), сообщает Информационное агентство Исламской республики (IRNA).

Крупнейшие производители алюминия в Иране произвели 275 716 тонн алюминиевых слитков в прошлом 1398 иранском календарном году (закончившемся 19 марта 2020), согласно данным, опубликованным Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Производство алюминиевых слитков в стране в прошлом году упало на 8% по сравнению с показателем за предыдущий год.

Данные показывают, что среди ведущих производителей страны Иранская алюминиевая компания (IRALCO) показала лучшие результаты, показав 4%-й рост за указанный период.

23 апреля, во время церемонии инаугурации крупнейшего в Иране комплекса по производству алюминия (в центральной провинции Фарс), Рахмани сказал, что производство алюминия в стране, как ожидается, удвоится, когда этот блок будет введен в эксплуатацию.

Он заявил, что Иран занимает 18-е место среди крупнейших производителей алюминия в мире, и с введением в эксплуатацию нового завода страна поднимется на четыре позиции, чтобы занять 14-е место.

Как сообщалось, завод South Aluminium Corporation (SALCO), который был открыт президентом Ирана Хасаном Роухани во время церемонии посредством видеоконференции, имеет выходную мощность 300 000 тонн в год, и проект был запущен с инвестициями в размере около 1,2 млрд долл.

SALCO является совместной собственностью Иранской организации развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) и "Ghadir Investment Company", в которой Иранская организация социального обеспечения и пенсионные фонды, связанные с Вооруженными силами, являются основными акционерами.

Иран планирует достичь годового производства 1,5 млн тонн алюминиевых слитков к 1404 иранскому календарному году (март 2025 - март 2026).



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