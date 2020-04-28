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2020-04-28
Кредиторы банков-банкротов получили 2,3 миллиарда гривен
В марте 2020 года, для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков было направлено 2 286,18 млн грн. Об этом
Кто получил
- кредиторы 2 очереди – 0,02 млн грн,
- 3 очереди – 121,97 млн грн
- 4 очереди – 2,71 млн грн
- 7 очереди – 2 161, 48 млн грн.
На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов из общей суммы средств в марте 2020 года было направлено 2,161 млрд грн, в т.ч. 2,153 млрд грн – НБУ.
Внеочередные выплаты НБУ осуществили такие банки:
В целом за первые три месяца 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 3 769,35 млн грн, из которых 2 694,52 млн грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 2 682,9 млн грн – НБУ).