В НБУ назвали дату выдачи новых кредитов для поддержки экономики

«Ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования и на срок до 90 дней будет плавающей и будет равна учетной ставке Национального банка, которая с 24 апреля установлена на уровне 8%. С целью стимулирования экономики Национальный банк решил не включать в стоимость этих кредитов фиксированную переменную (постоянную величину), установив ее на уровне нуля», — пояснили в Нацбанке.

Объемы кредитов, которые Нацбанк будет выдавать банкам, будут зависеть только от размера залога, который банки смогут передать НБУ.

В то же время, Нацбанк напоминает, что расширил перечень активов, которые могут забрать у банков в качестве залога.

«Мы обеспечиваем банки дополнительным инструментом для поддержания собственной ликвидности в случае ухудшения настроений на финансовых рынках, в то же время призываем их к активной кредитной поддержке бизнеса и инфраструктурных проектов», — сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Что это дает бизнесу

Такие изменения направлены прежде всего на поддержание достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантинных ограничений, которые негативно влияют на деловую активность и настроения бизнеса и граждан.

Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.

Изменения утвержденные постановлениями правления Национального банка №53 от 23 апреля 2020 года . Они вступают в силу 27 апреля 2020 года.

Детали долгосрочного рефинансирования банков

Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования фактически будет плавающей.

Она будет определяться как учетная ставка Нацбанка, которая может изменяться в соответствии с решениями правления НБУ, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования рефинансированием.

При необходимости банки смогут досрочно погашать кредиты в любой момент времени.

Банки смогут обратиться за долгосрочным рефинансированием в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности.

Предыстория

В марте Национальный банк заявил, что вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.

С 19 марта НБУ изменил график проведения операций по регулированию ликвидности банков. Регулятор каждую пятницу проводит тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования.